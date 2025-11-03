Tuğçe Tayfur’dan çarpıcı iddia: Babam hastanedeyken grip dediler cenazesi geldi

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, önceki akşam Maslak'ta bir açılışta görüntülendi. Devam eden dava süreci ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Tayfur, "Yedi yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" dedi. Babasının vasiyeti hakkında da konuşan sanatçı, "Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken 'Grip' dediler, cenazesi geldi" sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

