Yonca Evcimik’ten 90’lar ruhunu yaşatan yeni şarkı: Lambada

90'lar Türkçe popunun öncü ismi Yonca Evcimik, uzun bir aranın ardından yeniden yeni şarkısıyla adından söz ettiriyor. Evcimik, yüksek enerjili yeni şarkısı "Lambada" ile iddialı geliyor. Şarkı, 90'lar ruhunu modern pop sound'u ile birleştirerek dinleyiciye hem nostaljik hem de taze bir enerji sunuyor.



Şarkı, Evcimik'in pop müziğe olan tutkusunun hâlâ ilk günkü kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor.