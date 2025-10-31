Devrim gitti Rabia geldi! Torreira gönlünü Rabia Soytürk'e kaptırdı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Torreira sadece yeşil sahalarda değil aşk hayatında da fırtına gibi esti. Oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla magazin gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Ancak bu aşkı hüsranla sonuçlandı.
Torreira'nın radarına ise bu kez farklı bir oyuncu daha girdi. Ünlü futbolcunun Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı vurgulandı. Öncekmi gece Bebek'te görüntülenen Torreira'a Soytürk'le ilgili sorular yöneltildi. Ancak soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.
Torreira, uzun süre Devrim Özkan'la aşk yaşadı. Hatta sevgilisini ülkesine götürüp ailesiyle tarıştırdırdı. Ancak ikili bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
Son dönemin çıkış yapan isimlerinden Rabia Soytürk, bu kez Torreira'nın gönlünü çaldı!