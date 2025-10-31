Devrim gitti Rabia geldi! Torreira gönlünü Rabia Soytürk'e kaptırdı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Torreira sadece yeşil sahalarda değil aşk hayatında da fırtına gibi esti. Oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla magazin gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Ancak bu aşkı hüsranla sonuçlandı.



Torreira esmer sever (Takvim.com.tr)

Torreira'nın radarına ise bu kez farklı bir oyuncu daha girdi. Ünlü futbolcunun Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı vurgulandı. Öncekmi gece Bebek'te görüntülenen Torreira'a Soytürk'le ilgili sorular yöneltildi. Ancak soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.



