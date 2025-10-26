PODCAST CANLI YAYIN

Ozan Güven'den pişkin savunma! Eski sevgilisini dövmüştü

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven, 5 yıl sonra olayla ilgili konuştu. Güven, "Bir kadını dövmedim, işkence yapmadım" sözleriyle tepki topladı.

Ozan Güven'den pişkin savunma! Eski sevgilisini dövmüştü

Oyuncu Ozan Güven hakkında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yürütülen davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak istinaf başvurusunu reddetti ve cezayı onadı. Karara göre Ozan Güven, aldığı hapis cezasının denetimli serbestlik kapsamına girmeyen 45 günlük bölümünü açık cezaevinde tamamlayacak.

'BİR KADINI DÖVMEDİM'
Hapis cezası onanan Güven, önceki gün basın toplantısı düzenledi. 5 yıl sonra ilk kez konuşan Güven'in pişkin savunması ise sosyal medyada tepki topladı. Güven, "Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz bayılıyor, üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz ve kadın evden çıkamıyor. Kim bunun karşısında olabilir. 'Kapılar kapalıydı' diyor, kapılar açıktı. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, ben yapmadım."

MASUM BİRİ YILLARCA SUSMAZ
Güven'in büyük tepki toplayan açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar "Ne anlattı anlayan var mı?", "Oyunculuk performansını burada da göstermiş", "Adam gerçek Can Manay'mış", "Masum olduğunu düşünen biri yıllarca susmaz" yorumlarında bulundu. Güven'in beş yıl aradan sonra yaptığı açıklama, sessizliği bozmakla kalmadı; davayı ve kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal yarayı yeniden gündemin merkezine taşıdı. Sözleri büyük yankı uyandırırken, kamuoyunda adalet ve vicdan tartışmaları bir kez daha alevlendi.

Bulutsuz'un darp edilmiş bu görüntüleri yıllardır gündemden düşmüyor.

Gerekçeli kararın tebliğinin ardından ünlü oyuncunun kendiliğinden teslim olması bekleniyor.

