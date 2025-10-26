Ekin Türkmen'den meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e zehir zemberek sözler: 'Bıktım sizden cahiller'

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde oyunculukla ilgili, "Oyunculuk çok kutsal bir meslek değil. Bizim işimizin de avantajları, dezavantajları var. Fakat bu kadar net sınırları olan inanılmaz kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi daha kutsal mesleklerimiz var" sözlerini kullanmıştı. 'SAYGISIZ!'

Çiçek'in bu sözleri meslektaşı Ekin Türkmen'i sinirlendirdi. 41 yaşındaki Türkmen sosyal medya hesabından, "Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık, bıktım sizlerden ve kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller" şeklinde paylaşım yaparak sert çıktı.

Türkmen, meslektaşının sözleri karşısında bir hayli gerildi