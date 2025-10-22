Tuba Büyüküstün galada Hakan Sabancı sorularından kaçtı: "Utanıyorum"

Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı 'nın aşkı sürpriz bir şekilde sona ermişti. Tuba Büyüküstün (Takvim.com.tr)

Güzel oyuncu bu haberlerin ardından önceki gün Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı "Dehşet Bey" filminin galasında ortaya çıktı. Oldukça zarif görünen Büyüküstün'e Hakan Sabancı'nın bu hamlesi soruldu.



Tuba Büyüküstün (Takvim.com.tr)

SORULARDAN HIZLA KAÇTI

Güzel oyuncu, bu sorular karşısında bir hayli utandı. Soruyu cevaplamaktan çekinen Büyüküstün, ''Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan çok utanıyorum. Başka zaman konuşalım" ifadelerini kullandı.