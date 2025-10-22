Meme Kanser Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Hazal Filiz Küçükköse, kadınlara seslenerek, "Kendinizi ihmal etmeyin, düzenli kontrollerinizi mutlaka yaptırın" diyerek farkındalığın öneminden bahsetti.
Hazal Filiz Küçükköse uyardı: Meme Kanserinde kontrol hayat kurtarır
