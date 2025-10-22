Deniz Uğur'dan Gazze farkındalığı!

Başarılı oyuncu Deniz Uğur, önceki gün düzenlenen bir ödül töreninde 'İlham Veren Kadın Özel Ödülü'ne layık görüldü. Sahneye çıkarak yaptığı duygusal konuşmada Uğur, "Aldığım ödülü Gazzeli kadınlara armağan ettim. Rabbim onlara kuvvet versin." sözleriyle salondan büyük alkış aldı.



'Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Uğur, ödülün anlamına değinerek, "Adalet konusunda verdiğim mücadelelerden dolayı bu ödüle layık görüldüğümü düşünüyorum. Birçok olaya tanık oluyoruz. Ben de her zaman masumun yanında olmaya çalışanlardanım. Elimden geleni yapmaya gayret ediyorum" dedi.