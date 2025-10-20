Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşarak, unutulmaz bir konsere imza attı. Yoğun ilgi gören konserde sanatçı, güçlü sesi ve sahnedeki etkileyici duruşuyla izleyicileri adeta büyüledi.
Sibel can, birçok yeni proje üzerinde çalıştığını söyledi
