Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u konuştu: "Bir masaldayım"

Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet, karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına konuştu: Kendimi bir masaldaymışım gibi hissediyorum.

Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u konuştu: "Bir masaldayım"

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan; yakında atv'de izleyicilerle buluşacak. Dizi, yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Dizinin Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet dizi ve canlandırdığı Nilüfer Hatun karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Kuruluş Orhan ATV'de (Takvim Gazetesi)Kuruluş Orhan ATV'de (Takvim Gazetesi)

ÇOK GÜÇLÜ BİR KADRO
Dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun'u canlandıran Merabet şunları söyledi:
Nilüfer Hatun'un hem şefkatli hem de çok güçlü bir karakter olması beni çok etkiledi. Dizinin İnanılmaz bir oyuncu kadrosu var, her birinden bir şeyler öğrenmeye çalışıp tecrübelerinden faydalanıyorum. İzleyiciler bizi beklesin çok güzel bir dizi oluyor.

