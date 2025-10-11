PODCAST CANLI YAYIN

Hande Soral'dan eşi İsmail Demirci'ye mutfak sitemi! "4 yıldır mutfağa girmiyor"

Hande Soral, eşi İsmail Demirci'nin “Eşim evde olsun” sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “İşi eve taşımak istemiyoruz” dedi. Mutfakta ise genelde kendisinin olduğunu söyleyen Soral, “İsmail uzun süredir yemek yapmıyor, yaparsa sevinirim” diye ekledi

Hande Soral ve İsmail Demirci önceki gün bir etkinlikte görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde eşi İsmail Demirci'nin, "Eşimi evde görmek isterim, sette değil" açıklaması hatırlatılınca Soral, konuyu şu sözlerle aydınlattı; "Aslında o söz yanlış anlaşıldı. İkimiz de uzun dizi saatlerinden dolayı aynı projede yer almak istemeyiz. Eve işi taşımak işi eve götürmek istemiyoruz. Buradan o durumu güncellemiş olayım."

'YAPARSA SEVİNİRİM'
Mutfakta kimin söz sahibi olduğu sorulunca Soral, yine samimi bir yanıt verdi.

Güzel oyuncu, "Daha çok ben yemek yaparım. İsmail, pilav yemeyi çok sever. Ama kendisi uzun süredir yemek yapmıyor, dört yıldır mutfağa girmedi. Güzel yemek yapar aslında, buradan duyurayım yaparsa sevinirim tabii ki" dedi.

