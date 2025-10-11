Hande Soral'dan eşi İsmail Demirci'ye mutfak sitemi! "4 yıldır mutfağa girmiyor"

Geçtiğimiz günlerde eşi İsmail Demirci 'nin, "Eşimi evde görmek isterim, sette değil" açıklaması hatırlatılınca Soral, konuyu şu sözlerle aydınlattı; "Aslında o söz yanlış anlaşıldı. İkimiz de uzun dizi saatlerinden dolayı aynı projede yer almak istemeyiz. Eve işi taşımak işi eve götürmek istemiyoruz. Buradan o durumu güncellemiş olayım." Hande Soral ve İsmail Demirci (Takvim.com.tr)

'YAPARSA SEVİNİRİM'

Mutfakta kimin söz sahibi olduğu sorulunca Soral, yine samimi bir yanıt verdi.



Güzel oyuncu, "Daha çok ben yemek yaparım. İsmail, pilav yemeyi çok sever. Ama kendisi uzun süredir yemek yapmıyor, dört yıldır mutfağa girmedi. Güzel yemek yapar aslında, buradan duyurayım yaparsa sevinirim tabii ki" dedi.