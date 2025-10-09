Mine Tugay yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

atv'nin sevilen dizisi "Can Borcu"nda Emel karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşım ile gündeme oturdu. Ünlü oyuncu, kahkül kestirdiği saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Tugay, "Yeni saç, yeni enerji" notunu düştü. Saçlarındaki değişimle adeta taze bir hava yakalayan Mine Tugay, paylaşımıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı



Oyuncunun bu sürpriz değişimi, takipçilerinden pek çok olumlu yorum ve iltifat aldı.