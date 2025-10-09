İdo Tatlıses'in eşi ameliyat oluyor

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda birleşerek hayatını birleştirmişti. Çift, mutluluklarını 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğullarıyla perçinlemişti. Ünlü çift, oğullarına Ayel ve Sinan Emir isimlerini vermişti. İkizlerinin sağlık sorunlarıyla zorlu bir süreç yaşayan çift, daha sonra güzel haberlerle takipçilerini sevindirmişti. Ancak bir süredir sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdüren aile, bu kez Şefkatli'nin yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi.



TARİHİ AÇIKLADI

Şefkatli son yaptığı paylaşımda, "Yarın(bugün) ertelediğim göbek fıtığı ameliyatını oluyorum. Acaba sonrasında ne kadar süre yine çocukları kucağıma almamam ve spora falan gitmemem gerekiyor? Neyse... Her zaman ne diyoruz? 'Allah başka dert vermesin' diyoruz" diyerek ameliyat tarihini açıkladı.





Şefkatli ve ailesi uzun süredir sağlık sorunları ile boğuşuyor