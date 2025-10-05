Edis yağmur altında Harbiye'yi salladı!

PODCAST CANLI YAYIN

Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis, devam eden Bachibouzouk albüm turnesinin ilk ayağı kapsamında bu hafta ikinci kez Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Sağanak yağmura rağmen sahneye çıkarak hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis, devam eden Bachibouzouk albüm turnesinin ilk ayağı kapsamında bu hafta ikinci kez Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Sağanak yağmura rağmen sahneye çıkarak hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Edis yağmur durmayınca şarkısını yarıda keserek, "Ben buradan pek göremiyorum hala yağıyor mu? Gerçekten bu ne sevgidir? Gök gürültüsüne, şimşeklere rağmen burayı dolduran 5 bin sevenime teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz iyiki varsınız. Beni çok mutlu ettiniz. Her konserde farklı bir heyecan yaşatıyorsunuz" diyerek şarkısına kaldığı yerden devam etti. Edis'i izlemeye gelenler arasında Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Berk Atan, Kıvılcım Ural ve Levent Özdilek gibi ünlüler vardı.

