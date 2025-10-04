Mekin Sezer Oyunculuktan şarkıcılığa geçti

Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan şarkıcı Mekin Sezer, müzik yolculuğunda yeni bir adım attı. MEK:N adıyla yayınladığı ilk single'ı "Sensizlikle", sanatçının uzun yıllardır süren müzik çalışmalarının ardından dinleyiciyle buluştu. Beş şarkıdan oluşan "Hiç Olmadığımız Bir Yerdeyiz" isimli EP'nin açılış parçası olan "Sensizlikle", güçlü davullar ve MEK:N'in duygusal vokalleriyle dinleyicide derin bir etki bırakıyor. Sentetik padlerle kaynaşan gitar akorlarına, piyano ve melodik bas titreşimlerinin eşlik ettiği şarkıda elektronik ve rock ögeler dikkat çekiyor