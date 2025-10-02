Fadik Atasoy göğüs kanserini yendi! Vejeteryan olduğunu söyledi

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, göğüs kanserine yakalandı. Geçirdiği operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Atasoy, beslenme şeklini anlattı. Vejetaryen olduğunu belirtti. Bu arada Atasoy, bu yıl bolca sinema sinema filmi çekmek istediğini ve sinemanın ruhunu doyurduğunu söyledi. Atasoy, "Tiyatro benim anavatanım, oradan yetişmeyim ama sinema ruhumu çok besliyor, ait olduğum yer orası. Bir de ekmek kapımız var, televizyon... Dengelemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı

Atasoy, sağlığının yerinde olduğunu ve kendini çok daha enerjik hissettiğini söyledi