Nilperi takipçilerini endişelendirdi!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural 31 Ağustos'ta vefat etmişti. Acı haberle sarsılan Şahinkaya'nın, annesi Meltem Vural'ı kaybetmesinin ardından sosyal medyada yaptığı bir paylaşım takipçilerini endişelendirmişti. Paylaşımına "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşmüş, kısa bir süre sonra da paylaşımı silmişti. Şahinkaya'nın menajeri, olaya ilişkin "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok" demişti.



'ÇANTASINA BAKTIM'

Ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Annesinin çantasına günler sonra bakan Şahinkaya, karşılaştığı notu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı: La vie est belle yani hayat güzel.



Yakın zamanda annesini kaybeden oyuncu, psikolojik destek görüyor.



Meltem Vural, 30 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.