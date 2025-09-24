Tuba Ünsal geçirdiği zor günleri anlattı: "Bebeğimle 5 ay otelde yaşadım"

Önceki gün bir programa konuk olan Tuba Ünsal, geçirdiği zor günleri, ilişkilerini ve çocuklarını anlattı. Ünsal, "Benim hayatım güvende hissetmeyerek, geleceği düşünerek geçti. Hayat da beni çok güzel sınadı. Çok yatırım yaptım. Hayatımdan çaldım, deli gibi yatırım yaparak para biriktirdim ve sonra bir şeyler oldu, elimdeki her şey gitti. Bunu küçücük bebeğim varken yaşadım. 5 ay bir otel odasında yaşadım. Bir evim bile yoktu. Çok zor maddi şartlarda kaldım. Güvende olma hissi çok değerli bir his" dedi.

