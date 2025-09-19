Saldırı davasından Burak Deniz’e beraat! Nilperi Şahinkaya bir üst mahkemeye gidecek...

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 2022'de meslektaşı Burak Deniz'in Adana'da bulundukları günlerde bir mekânda kendisine, sevgilisi Emre Yusufi'ye ve arkadaşı Necmi Deniz'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek dava açmıştı. Şahinkaya'nın Deniz'e açtığı dava sonuçlandı. Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, "Yeterli ve kesin delil bulunmadığı" gerekçesiyle Burak Deniz'in beraatine karar verdi. Nilperi Şahinkaya'nın karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli de İstanbul'dan görüntülü katıldığı duruşmada, mücadelenin süreceğini ifade etti.