Azra Akın kızı Arya ile piyano başında

Dünya güzeli Azra Akın, iş insanı Atakan Koru ile evlendi. Bir erkek ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Her daim mütevazı ve örnek hayatıyla herkesin takdirini topladı. Sosyetik plajlar yerine halk plajına gitti. Tarzıyla tavrıyla örnek gösterildi. Tescilli güzel şimdi de yeteneğiyle dikkat çekti. Kızı Arya ile piyano dersi almaya başladı. Evinin salonundaki piyanonun başına oturup kızıyla notalara bastı. O anları da sosyal medyadan paylaştı. Ders veren hocasını etiketleyip "Boş durmuyoruz hocam çalışıyoruz" diye yazdı. Hem kızı hem de kendisi bütün alkışları topladı.

Azra Akın, evinin salonunu müzik odasına çevirdi.