PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Pınar Altuğ’dan sosyal medya eleştirilerine yanıt: “Boş kalınca insan saracak birini arıyor”

Bir davette görüntülenen Pınar Altuğ, sosyal medyada yoga fotoğrafları üzerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. “Kocamla birbirimizi çok seviyoruz, kıskanç bir aile değiliz.” diyen Altuğ, “Ben galiba hayata pozitif bakıyorum, başka türlü bu kadar sürdüremezdim.” ifadelerini kullandı. Oyuncu, terbiyesizlik ve hakaret olmadığı sürece eleştiriye açık olduğunu da belirtti.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
Pınar Altuğ’dan sosyal medya eleştirilerine yanıt: Boş kalınca insan saracak birini arıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pınar Altuğ, önceki gün bir davete katıldı. Sosyal medyadaki yoga fotoğraflarını samimi bulanlar tarafından linç yiyen Altuğ, "Kıskanç bir aile değiliz. Kocamla birbirimizi çok seviyoruz. Yağmur erken saatte balığa çıkmıştı o anda yoga yaparken o uyuyordu. Sonra mangala katıldı. Bazı konulara aynı açıdan bakmıyoruz. Ben galiba hayata pozitif bakıyorum başka türlü bu kadar sürdüremezdim. Terbiyesizlik ve hakaret olmadığı sürede eleştiri olabilir. Bir grup eleştiriyle besleniyor, evde koltukta oturup çay içip, çekirdek çıtlatıyor. Çalışmadığım zaman kızım Su'ya ve eşim Yağmur'a sarıyorum. Boş kalınca insan saracak birini arıyor." yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu davette böyle poz verdi (Takvim.com.tr)Ünlü oyuncu davette böyle poz verdi (Takvim.com.tr)

Altuğ'un yoga yaptığı anlara binlerce yorum gelmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Can Holding’in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
Başkan Erdoğan’dan ’12 Dev Adam’a tebrik telefonu! Sonu şampiyonluk olsun
İBB’den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
3 farklı donanım 2 yeni renk! Togg’un yeni modeli T10F’nin özellikleri neler?
CHP’li Ekrem İmamoğlu sahtecilikten hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun’dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir’de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: Ben iyiyim, iyi akşamlar.
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid’den
Başkan Erdoğan’dan İstanbul açıklaması: Emanete sahip çıkacağız
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11’ini belirledi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk’ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş’ta!
Hande Erçel’den Hakan Sabancı sorusuna yanıt: Teşekkür ederim, konuşmayacağım
Kremlin’den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!