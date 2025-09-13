Pınar Altuğ’dan sosyal medya eleştirilerine yanıt: “Boş kalınca insan saracak birini arıyor”

Pınar Altuğ, önceki gün bir davete katıldı. Sosyal medyadaki yoga fotoğraflarını samimi bulanlar tarafından linç yiyen Altuğ, "Kıskanç bir aile değiliz. Kocamla birbirimizi çok seviyoruz. Yağmur erken saatte balığa çıkmıştı o anda yoga yaparken o uyuyordu. Sonra mangala katıldı. Bazı konulara aynı açıdan bakmıyoruz. Ben galiba hayata pozitif bakıyorum başka türlü bu kadar sürdüremezdim. Terbiyesizlik ve hakaret olmadığı sürede eleştiri olabilir. Bir grup eleştiriyle besleniyor, evde koltukta oturup çay içip, çekirdek çıtlatıyor. Çalışmadığım zaman kızım Su'ya ve eşim Yağmur'a sarıyorum. Boş kalınca insan saracak birini arıyor." yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu davette böyle poz verdi (Takvim.com.tr)

Altuğ'un yoga yaptığı anlara binlerce yorum gelmişti.