Aslıhan Doğan Turan'dan Arda Turan’a esprili yorum: “İnşallah ayıp olmamıştır”

Teknik direktörlük hayatına Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında devam eden Arda Turan'ın geçtiğimiz aylarda Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Turan'ın röportaj sırasında muhabirle göz teması kurmaması dikkat çekmiş ve çeşitli yorumlara neden olmuştu.

Bu görüntülerle ilgili ilk açıklama ise Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan geldi.

'KOMİK BİR OLAY'

Magazin muhabirlerine konuşan Doğan, "Güldük, çok tatlı biri bu arada... Ben kendisini de tanıdım, gördüm. Kendisi de evli bu arada, inşallah ayıp olmamıştır onlara da." diyerek durumu esprili bir şekilde değerlendirdi.

Eşi Arda Turan ile bu konuyu konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise Doğan, "Arda ile bu konuyu hiç konuşmadım, komik çünkü." yanıtını verdi. Doğan'ın bu samimi ve rahat tavrı sosyal medyada da olumlu karşılandı.

