Tuba Ünsal’a “hamam böceği” benzetmesi

Tuba Ünsal... Kliplerde rol alıp magazin dünyasına adım attı. Ancak oynadığı diziler kadar evlilikleri ve aşkları da gündemi salladı. 2004 yılında Cem Cantaş ile evlendi. 2006 yılında boşandı. 2012'de Murat Pilevneli ile ikinci evliliğini yaptı. 2018 yılında sona eren üçüncü evliliğini ise 2013 yılının Mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. Pilevneli ile evliliğinden kızı, Cabas ile evliliğinden oğlu dünyaya geldi.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI VAR

Son zamanlarda farklı ve kendisinden genç isimler ile anılan Ünsal şimdi de İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas'ın tepkisini çekti. İş insanı Caner Karaloğlu'nun eski eşi Elizabeth Mas, Tuba Ünsal yüzünden boşandığını söyledi. 2016'da iş insanı Caner Karaloğlu'yla evlenen Mas, Tuba Ünsal'ı topa tuttu. Bir dönem Tuba Ünsal ile davalık olan Elisabeth Mas, yıllar sonra sessizliğini bozdu.

Mas, ünlü oyuncu için çok sert ifadeler kullanarak "O tam bir hamam böceği, birçok evliliğe karıştı." dedi.

Şunları söyledi: "Ben zor bir boşanma süreci yaşarken sustum, ama o iki farklı babadan iki çocuğu olmasına, iki kez boşanmış olmasına rağmen hâlâ insanların anneliklerine karışıyor. Kendini yılın annesi gibi gösterip beni rezil etmeye çalıştı ama zaman kimin ne olduğunu ortaya koydu. Son derece zararlı, çok kötü alışkanlıkları olan biri. Nasıl sürekli sevgili bulduğunu ve hâlâ insanların ilgisini çekebildiğini anlamıyorum, çünkü gerçekten toksik bir insan. Bir keresinde saçımı çekip bana saldırdı.

YALANLAMIŞTI AMA...

Öte yandan Tuba Ünsal ise o dönem iddiaları yalanlamıştı. "Kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi. Davalar geri çekilmezdi" demişti.

Tuba Ünsal ve bir dönem yasak aşk yaşadığı Caner Karaloğlu ilişkisi bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı.