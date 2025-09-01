Ünlüler bayrama damga vurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Sahnelerin yıldız isimleri, ülkenin çeşitli noktalarında konserler verdi. Konserlere katılan binlerce vatandaş, zaferin coşkusunu hep birlikte yaşadı.
Göksel (Takvim.com.tr)
30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa'da on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Göksel, unutulmaz bir konsere imza attı.
Funda Arar (Sosyal Medya)
Funda Arar, 30 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sahne aldı. Arar, "Zafer bayramımızı coşkuyla kutlayacağız" dedi.
Merve Özbey de Kıbrıs'ta sahnedeydi. Beyaz pelerinli kıyafetiyle çok şık görünen Özbey, Türk bayrağını elinden düşürmedi.
Derya Uluğ konser (Sosyal Medya)
Kıbrıs'ta sahne alan Derya Uluğ, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu sahnede sizlerle olmaktan gurur duyuyorum" dedi.