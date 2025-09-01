Ünlüler bayrama damga vurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Sahnelerin yıldız isimleri, ülkenin çeşitli noktalarında konserler verdi. Konserlere katılan binlerce vatandaş, zaferin coşkusunu hep birlikte yaşadı.



Göksel (Takvim.com.tr)

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa'da on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Göksel, unutulmaz bir konsere imza attı.