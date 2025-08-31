Ünlülerden zafer paylaşımları

HÜLYA KOÇYİĞİT: Tarihin dönüm noktalarından biri... Bir ulusun inancı, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusu... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu büyük zaferin 103. yılında aynı gurur ve coşkuyla; Ne mutlu Türk'üm diyene!



TÜRKAN ŞORAY: 26 Ağustos'tan başlayarak 30 Ağustos'a kadar süren 'Büyük Taarruz'da işgal altında olan Anadolu'yu bizlere vatan kılan, başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit olan askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun.



Türkan Şoray (AA)



OKTAY KAYNARCA: 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos günü sonuçlanan 'Büyük Taarruz' ile emperyalist güçlere karşı Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Bağımsızlığımızın sembolü 30 Ağustos kutlu olsun.