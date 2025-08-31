Afra Saraçoğlu İmirzalıoğlu’nun partneri oldu! Avukat Çağla’yı canlandıracak

SON DAKİKA
atv’nin yeni sezonda merakla beklenen dizisi “A.B.İ”de Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Afra Saraçoğlu oldu. İmirzalıoğlu, ‘Cerrah Doğan’ karakterine hayat verirken, Saraçoğlu ise ‘Avukat Çağla’yı canlandıracak.

İMİRZALIOĞLU'NUN DİZİDEKİ PARTNERİ SARAÇOĞLU OLDU!
atv ekranlarında bu sezon yayınlanacak olan "A.B.İ" dizisi; aile bağlarını, vicdan muhasebesini ve geçmişle hesaplaşmayı merkezine alan güçlü bir drama olarak dikkat çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu, dizide ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah olan 'Doğan Hancıoğlu' karakterine hayat veriyor. Hancıoğlu, yıllar sonra kardeşinin düğünü için memleketine dönerken hem ailesiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

EKRANA KİLİTLEYECEK
Dizide Doğan'ın hayatındaki önemli kırılmaları tetikleyecek karakter olan 'Avukat Çağla'ya ise Afra Saraçoğlu hayat veriyor. Senaryosu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alıyor. Dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.

Bu sezonun flaş yapımları arasında gösterilen dizinin, eylül ayında sete çıkması bekleniyor.

Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu ’A.B.İ’ dizisinde!