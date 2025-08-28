Pelin Akil ve Anıl Altan resmen boşandı

İkiz kızlarıyla birlikte mutlu aile pozları veren Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, arka planda yaşadığı sorunlar bir süredir kulislerde dolaşıyordu. Bir dönem basına yansıyan "ayrı evlerde yaşıyorlar" söylentileri de magazin manşetlerine düşmekten kaçmamıştı.

Özellikle sosyal medyada paylaşımları üzerinden sık sık "ayrıldılar mı?' tartışmaları gündeme gelirken, Pelin Akil ayrılığı doğrulamıştı. Buna rağmen çift, kızlarıyla çıktıkları tatillerde mutlu anlarını paylaşarak kafaları karıştırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kızları için bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın resmi olarak boşandığı ortaya çıktı.