PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Pelin Akil ve Anıl Altan resmen boşandı

Uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan çift, kızları için bir arada olmaya devam etse de resmi boşanma kararı çıktı. Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini sonlandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Pelin Akil ve Anıl Altan resmen boşandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İkiz kızlarıyla birlikte mutlu aile pozları veren Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, arka planda yaşadığı sorunlar bir süredir kulislerde dolaşıyordu. Bir dönem basına yansıyan "ayrı evlerde yaşıyorlar" söylentileri de magazin manşetlerine düşmekten kaçmamıştı.

Özellikle sosyal medyada paylaşımları üzerinden sık sık "ayrıldılar mı?' tartışmaları gündeme gelirken, Pelin Akil ayrılığı doğrulamıştı. Buna rağmen çift, kızlarıyla çıktıkları tatillerde mutlu anlarını paylaşarak kafaları karıştırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kızları için bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın resmi olarak boşandığı ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Büyük gün geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak’ta kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail’e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
Hokus pokus Şampiyonlar Ligi’nde yokuz! Benfica - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU
Yine yargıyı tehdit etti! CHP’li Özel’den Akın Gürlek’e skandal ifadeler: Alnını karışlayacağım | Bakan Tunç’tan tepki: Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi
ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner’e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Galatasaray’da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP’a bildirildi ve İstanbul’a geldi
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız
Kartal’ı Konferans Ligi’ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
PKK yönünü Tel Aviv’e çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Fondaş Samiye Özlem Gürses’e haciz şoku! Youtube’dan, CHP’den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti! Sürpriz forma
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!
Galatasaray’a Monaco’dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik’teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede