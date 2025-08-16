Instagram repost özelliği futbolcuların başını ağrıtıyor

Instagram'ın yeni özelliği repost (yeniden paylaşım) futbolcuların başına bela olmayı sürdürüyor. Futbolcular, sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarını farkında olmadan kendi profilinde paylaşmaya devam ediyor.

Lucas Torreira (Sosyal medya ekran görüntüsü)

Instagram kullanıcıları bu paylaşımları saniyeler içinde ekran görüntüsü alarak sosyal medyaya yayıyor. Geçtiğimiz dönemde Galatasaraylı Lucas Torreira, fenomen Ecenaz Üçer'i "yanlışlıkla" paylaymış ve daha sonra durumu fark edip profilinden kaldırmıştı.

Cenk Tosun (Sosyal medya ekran görüntüsü)

Bu duruma yeni isimler de eklendi. Fenerbahçeli yıldız isimler Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski, "Yanlışlıkla paylaşma" kervanına katılan futbolcular oldu. Bu durum yine takipçilerin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada hızla yayıldı.