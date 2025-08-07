PODCAST CANLI YAYIN
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı! Performansıyla adeta büyüledi

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul’da verdiği konserle adından söz ettirdi. Sahne şovları, dansları ve hit şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Lopez, performansıyla İstanbul’u adeta salladı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025
Jennifer Lopez, uzun zamandır beklenen İstanbul konseriyle hayranlarının karşısına çıktı. Konser öncesinde biletler günler öncesinden tükenirken, hayranlar yıldız ismi canlı izlemek için adeta akın etti.

Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)

Sahneye çıkar çıkmaz büyük bir coşkuyla karşılanan Lopez, enerjisi ve performansıyla izleyenleri büyüledi. Konser boyunca eski ve yeni hitlerini seslendiren Lopez, dansçılarıyla birlikte sergilediği şovlarla da göz doldurdu. Kostümleri, sahne tasarımı ve ışıklandırmasıyla görsel bir şölen sunan konser, Lopez'in hayranları tarafından tam not aldı. Konser sırasında hayranlarıyla sık sık iletişim kuran Lopez, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türk hayranlarına teşekkür etti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI!
Konser sonrasında sosyal medya da Lopez fırtınası esti. Hayranlar, konsere dair fotoğraf ve videoları paylaşarak Lopez'e olan hayranlıklarını dile getirdiler. İstanbul'daki bu unutulmaz konserin yankıları günlerce konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)

TUVALET SIRASINDA İZLEDİLER
Kapıların saat 16.00'da açıldığı etkinlikte, Lopez'in sahneye çıkışı 22.00'yi buldu. Ancak seyirciler için asıl sınav bu süre boyunca başladı. Tuvalet sayısının yetersizliği, binlerce insanın aynı anda ihtiyaç gidermeye çalışmasıyla bir krize dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, pek çok izleyicinin konseri tuvalet sırasından izlemek zorunda kaldığı görüldü.

Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)

SAHNE ÇİLESİ
Jennifer Lopez'in İstanbul konseri bilet fiyatlarıyla da epeyce konuşulmuştu. Dudak uçuklatan rakamlar sosyal medyada gündem olurken en uygun bilet fiyatının 6 bin TL'den başlaması oldukça dikkat çekmişti. Fakat biletlerini "Sahne Önü" kategorisinden alanlar Jennifer Lopez'i görmekte sıkıntı yaşadı. 10 bin lira veren ve Lopez'i görmek isteyen izleyiciler sosyal medyada "10 bin TL verdik, konseri ekrandan takip ettik" diyerek isyan etti.

Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)

Jennifer Lopez'in sahneye çıkmasıyla telefonları eline alan izleyiciler, neredeyse bütün sahneye kapattı.

ÜNLÜ AKINI

Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)

