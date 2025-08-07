Jennifer Lopez İstanbul’u salladı! Performansıyla adeta büyüledi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Jennifer Lopez, uzun zamandır beklenen İstanbul konseriyle hayranlarının karşısına çıktı. Konser öncesinde biletler günler öncesinden tükenirken, hayranlar yıldız ismi canlı izlemek için adeta akın etti.



Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr) Sahneye çıkar çıkmaz büyük bir coşkuyla karşılanan Lopez, enerjisi ve performansıyla izleyenleri büyüledi. Konser boyunca eski ve yeni hitlerini seslendiren Lopez, dansçılarıyla birlikte sergilediği şovlarla da göz doldurdu. Kostümleri, sahne tasarımı ve ışıklandırmasıyla görsel bir şölen sunan konser, Lopez'in hayranları tarafından tam not aldı. Konser sırasında hayranlarıyla sık sık iletişim kuran Lopez, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türk hayranlarına teşekkür etti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Konser sonrasında sosyal medya da Lopez fırtınası esti. Hayranlar, konsere dair fotoğraf ve videoları paylaşarak Lopez'e olan hayranlıklarını dile getirdiler. İstanbul'daki bu unutulmaz konserin yankıları günlerce konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Jennifer Lopez İstanbul konseri (Takvim.com.tr)