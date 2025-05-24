Dizi müjdesi: Semih Saygıner ve Şenay Gürler çifti Nişantaşı’nda görüntülendi!

Milli bilardocu Semih Saygıner ile oyuncu sevgilisi Şenay Gürler, önceki gün alışveriş turuna çıktıkları Nişantaşı'nda görüntülendi. Saygıner hayatının anlatılacağı dizi projesi hakkında konuşup, yapımın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Dünya bilardo şampiyonluğuna giden başarı hikayesi ile hayatından belli kesitlerin yer alacağı dizide sevgilisi Gürler ile olan aşklarının da senaryoda olacağını ancak kendilerinin rol almayacağını anlatan milli sporcu "Ben de projenin içindeyim ancak danışmanlık tarafındayım, senaryo kısmı ile kimin oynayacağı kısmına karışmıyorum. Ancak bizi de yazacaklar ama başkaları oynayacak. Ben oynamayı düşünmüyorum. Hikayeyi anlatıyorum, arkadaşlar yazıyor. Proje belli bir aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.