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Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, aramızdan ayrılışının 21'inci yılında törenle anıldı. Törende, Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine hayata geçirilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 2025 yılının makale ödülü kazananları da açıklandı.

Sakıp Sabancı'nın ailesi 21. ölüm yıldönümünü andı.(AA

10 Nisan 2025 tarihinde Sabancı Center'da düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ile yabancı misyon temsilcileri, akademi çevrelerinden temsilciler, iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasının önde gelenleri, Sabancı Ailesi ve çok sayıda konuk katıldı.

Merhum Sakıp Sabancı 21'inci yıldönümünde ödüllerle anıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. (Takvim Gazetesi)



ANLAMLI TEMA!

Bu yılki teması "Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?" olan ödül programında Jüri Özel Ödülü, Siyaset Bilimi Profesörü Wendy Brown'ın oldu. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde 2025 yılının Makale Ödülü'ne ise, Utrecht Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nden Uğur Aytaç, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Cenk Özbay ve Sydney Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nden Vafa Ghazavi layık görüldü.