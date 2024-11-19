Helin Kandemir aşk hayatıyla ilgili sorulara cevap verdi!

Helin Kandemir, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Gazetecilerin" Alışverişe çok para harcar mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında en çok masraf yaptığım şey takılar. Alışveriş delisi değilim, spontane alışveriş yapıyorum ama ihtiyaçlarımı göz önünde bulunduruyorum" Aşk hayatıyla ilgili sorulara ise mahremiyetine vurgu yaparak cevap veren Kandemir şunları söyledi: "Hayatımda kimse yok. Çalışmaktan başka bir şeye zamanım kalmıyor ama çok şükür keyfim yerinde. Bunlar nasip, kısmet işler."