Gülse Birsel’in Vural Çelik sözleri tepki çekmişti: Engin Günaydın susma hakkını kullandı!

Engin Günaydın ve sevgilisi Buğu Selen Somer, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Günaydın, "Avrupa Yakası" dizisinde birlikte oynadıkları ve geçen ay hayatını kaybeden Vural Çelik'in arkasından yazdığı veda yazısıyla tepki çeken Gülse Birsel hakkında konuşmaktan kaçındı.

Birsel'in yazdığı ve sonrasında gelen tepkiler üzerine sildiği ifadelerin hatırlatılması üzerine Günaydın, "Bu tür tartışmaların içine girmek istemiyorum" dedi. "O dönem huzurlu bir set ortamı mı vardı?" sorusuna Günaydın "Yani tabii altı senelik set yani" diye yanıt verdikten sonra koşar adımlarla sorulardan kaçtı.