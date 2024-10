"Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu" tarafından düzenlenen 'Best Of Rumeli' ödülleri, önceki gün Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Berk Atan, "Ben Boşnağım. İzmir'de Boşnak mahallesinde büyüdüm. Babaannem babama hamileyken gelmişler. Sıcakkanlı insanlarız. Her ödül çok kıymetli bunun manevi değeri başka olacak. Babaannem ve dedemin de görmesini isterdim" dedi.

