Yusuf Güney’den olay yaratacak sözler: 2025’te uzaylılarla tanışacağız

Yusuf Güney, Nişantaşı'nda görüntülendi. Astral seyahatle ilgili sosyal medyada gündem olan Güney, son dönemdeki açıklamaları hakkında konuştu. Şarkıcı, "Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu ama keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak. 2025'e hazırlıklı olun. Bana 'geleceği Allah bilir sen kimsin' diyorlar sürekli... Bilmek değil, öngörü bu... Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar bizi görünce şaşırmayacağız" dedi.

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