’Kör Nokta’lara değindi!

İsmail Ege Şaşmaz, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Kör Nokta' dizisinde canlandırdığı "Cihan Alptekin" karakteri hakkında konuştu. Şaşmaz, projeyi kabul etme süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Her sahneyi okurken sonunda ne olacak merakı ile senaryoyu tek solukta bitirdim. Projenin yönetmeni Yusuf Ömer Sınav ile yaptığımız görüşme ve Cihan karakterine dair vizyonu beni çok etkiledi. Kör Nokta dizisi hayatımızdaki 'kör noktaları' gözler önüne serecek" dedi. Şaşmaz, karakterine hazırlanırken en çok dikkat ettiği noktaları ise şöyle özetledi: "Rolümün gerçekçi olmasına özen gösteriyorum. Cihan'ın iç dünyasını ve duygularını anlamaya çalışıyorum."

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