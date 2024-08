Yaz aylarını Alaçatı'daki evinde geçiren ve oğlu Can ile ilgilendiği için İstanbul'daki işlere bir süre ara veren Ezgi Mola, pazar alışverişinde görüntülendi. Evinin mutfak alışverişi için Alaçatı pazarına giden Mola, kendisini çeken gazetecileri görünce gülümseyerek poz verdi. Semt pazarlarını gezmeyi seven Mola, "Burada her şey çok doğal ve güzel. Bu yüzden pazardan bir şeyler almayı çok seviyorum" dedi.

