Aslı Turanlı, Rosie Huntington-Whiteley’e aslında benziyor!

Aslı Turanlı, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Turanlı, kendisine yapılan 'Rosie Huntington-Whiteley' benzetmesi hakkında, "Çok güzel bir benzetme bu... Biraz benzetiyorlar ama inşallah eş konusunda da o kadar şanslı olurum" diyerek güldü. Yazdan da bahseden Turanlı, "Ailemle birlikte bir tatil yaptım. Onlarla tatil yapmaktan çok keyif alıyorum ben." dedi.

"İLİŞKİM VAR"

Aşk hayatıyla ilgili sorular sorulunca çekingen tavırlar sergileyen genç oyuncu, "Çok güzel giden bir ilişkim var. Söylemiştim zaten sizlere de... Zamanı gelince eğer denk gelirsek bir yerde sizler de görürsünüz umarım" diyerek hayatında birisi olduğunu da dile getirdi.