Meryem Uzerli özel hayatıyla ilgili dert yandı: "Hiçbir şeyi saklamam ama..."

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, hem estetikleri hem de sansasyonel aşk hayatıyla konuşulmaya devam ediyor. Tamamen Almanya'ya yerleşen güzel oyuncu, Türkiye 'ye de çok nadir geliyor.

Yıllar içinde yaptırdığı estetiklerle yüzünde keskin değişikliklere giden Uzerli, son olarak özel hayatıyla ilgili samimi sözler sarf etti. Çalkantılı aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ve hiçbir ilişkisini saklamayan güzel oyuncu, bundan dert yandı.

İTİRAF GİBİ SÖZLER...

Can Ateş ile büyük bir aşk yaşayan Meryem Uzerli, 2014 yılında kızı Lara'yı kucağına almıştı. Daha sonra Ateş'ten ayrılan ve uzun süre sessizliğe gömülen güzel oyuncu, Amerikalı biriyle aşk yaşamaya başlamıştı.



Uzerli, 2021 yılında ise ikinci çocuğu Lily Koi'ye kavuşmuştu. Amerikalı sevgilisiyle gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Uzerli, sevgilisinin adını açıklamamıştı. Geçtiğimiz gün, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı için Türkiye'ye gelen Uzerli, "Ben özel hayatımda hiçbir şeyi saklamam ama en berbat durum da bu sanırım" diyerek itiraflarda bulundu.