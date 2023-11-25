PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Beğeni butonu çöktü! Sinem Kobal, duru güzelliğiyle takipçilerini yine büyüledi

Sosyal medya hesabından yepyeni pozlarını yayınlayan başarılı oyuncu Sinem Kobal, duru güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. İşte sziler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Kasım 2023 Güncelleme 25 Kasım 2023, 06:59
Beğeni butonu çöktü! Sinem Kobal, duru güzelliğiyle takipçilerini yine büyüledi

Kenan imirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vermişti. Bir dönem oynadığı rollerde izleyicilerin ilgi odağı olan ünlü oyuncu Kobal, şimdilerde paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Güzel oyuncu bu kez, bir dergiye verdiği yepyeni pozlarıyla konuşuldu. Takipçileri Kobal'ın pozlarına yorum yapıp, beğeni yağmuruna tuttu. Kobal'ın paylaşımlarının altına 'dupduru güzellik', 'aşk kadını', 'Sinem Kobal asaleti' gibi yorumlar yapıldı.




KÖFN'ÜN SİMGESİ!
Türkçe popun parlayan yıldızı Simge, KÖFN ile bir proje için bir araya geldi. Simge ve KÖFN, söz ve müziği Edis ve Salman Tin'e ait 'Yakışıklı' şarkısında düet yaptı. 'Yakışıklı'nın klibi Samet Eruzun ve Ümit Şahin'in yönetmenliğinde Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'da çekildi. 1651 yılında inşa edilen hanın tarih kokan ortamında çekilen klibin daha şimdiden büyük ilgi gördü. Şarkı tüm dijital platformlardaki yerini de aldı.



ASİYE'DEN, ÖMER'E DESTEK
"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Şengül ile Fatma, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Orhanlar da onlar için son derece telaşlıdır. Yaman'ın kafa karışıklığı, Süreyya'yla ilişkisini bir adım ileriye götürme konusunda kararsızlığa düşmesine sebep olur. Orhan'ın karşısına çıkan beklenmedik kriz, birden fırsata dönüşür.

Oğulcan, hala Elif'in gönlünü kazanıp, onunla sevgili olmanın yollarını aramaktadır. Asiye, Emel'in ihtiyaçlarını karşılamak, evin geçimini tek başına sırtlanan Ömer'e destek olmak için yeni bir iş arıyordur. Ömer ile Oğulcan, hiç tahmin edemedikleri tehlikeli bir durumun içine çekilirken, kulüpte karşı karşıya gelen Suzan ile Şevval'in arasında, büyük bir hesaplaşma yaşanır.




ÖZLEM BİTTİ!
Keremcem'in, mum ışığının aydınlattığı ikonik konser serisi Kadıköy'de başladı. Uzun bir aradan sonra ilk konserini gerçekleştiren Keremcem geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni teklisi Molekül'ü de söyledi. Konser için kendi sosyal medya hesaplarından post atan sanatçı, "Hepinizi özledim. Bekliyorum..." notuna yanıt veren binlerce hayranı konser alanını hıncahınç doldurdu.



KLEOPATRA SEDA!
Türk pop müziğinin sevilen ismi Seda Üren'in yapımcılığını üstlendiği son şarkısı "İyi Olucam" müzikseverlerle buluştu. Güzel şarkıcı Üren'in Kleopatra kıyafetiyle kameraların karşısına geçtiği klip, Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi. Üren'in önceki tüm dijital platformlarda yayına giren "İyi Olucam" şarkısı, kısa sürede büyük beğeni aldı.


PARA VAR HUZUR VAR!
Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini mayıs ayında sonlandıran Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde de Yunan DJ Sergio ile birlikteliğini noktalamıştı. Yunanistan'da ev de alan oyuncu, yoğun tempoda çalıştığını söylerken kendisiyle ilgili ilginç bir bilgi de verdi. Özdemir, uyandıktan sonra 2 saat kimseye konuşmadığına ve sinirli olduğuna dair iddialara yanıt vererek şunları söyledi: "Eskiden öyleydim artık değilim gergin uyanıyordum hayatım biraz daha yoluna gidince özellikle maddi olarak, biraz rahatladım. Gelecek kaygısıyla büyüdüm, insan kafaya takabiliyor."




EVLİLİK ÇIKMAZI!
Derya Uluğ, önceki gün Beşiktaş'ta bir etkinlikte ortaya çıktı. Gazetecilerle sohbet eden ve soruları yanıtlayan Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu Asil Gök ile çıkan evlilik haberleriyle ilgili, "Yılda bir kez bizim bu haberimiz çıkıyor. Henüz alınmış bir tarih yok ve olunca haberiniz olur. Çok istiyorlar evlenmemizi, ondan dolayı tarihler çıkıyordur" diyerek gülümsedi. (Doğan SAVAŞ)




'BEN BİLE KANABİLİRDİM'
Eser ve Berfu Yenenler'in birlikte oynadığı "Çift Terapisi" önceki gün birinci yılında Beşiktaş'ta sergilendi. Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Adnan Oktar istismarlarını konu alan 'Kedicik' belgeselini izlediğimde anladım ki; buradaki kız düşürme düzeneğinin aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım" demişti. Konuyla ilgili Berfu Yenenler, "O sırada küçüktüm, daha savunmasız bir anda yakalansaydım kanabilirdim" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)



YEPYENİ ALBÜM!
Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgüntarafından kurulan Rubato, grup kariyerlerinin 10. yılında 10 şarkıdan oluşan albümleri "5"in kayıtlarını tamamladı. Rubato, yeni albümlerinde farklı bestecilerin şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Tan Taşçı, Adnan Ergil, Soner Han, Osman Şahin, Özer Arkun, Bora Duran'ın imza attığı yepyeni şarkıları albüm repertuarına aldı.



İÇGÜDÜLERİME GÜVENİYORUM
İrem Helvacıoğlu, önceki gün bir davette yeni sevgilisi Ural Kaspar ile boy gösterdi. Helvacıoğlu, "Ural ile beraber geziyoruz, eğleniyoruz" dedi. Geçtiğimiz gün Hazal Kaya'nın, "Proje geldiğinde falcıma soruyorum" cümleleriyle ilgili de konuşan oyuncu, "Ben içgüdülerim ile hareket ediyorum. Ama belki Hazal'ın falcısı doğru biliyordur çünkü işleri de iyi gidiyor. Doğru yol o olabilir" diyerek güldü. (Doğan SAVAŞ)



ŞAŞTI KALDI!
Açelya Topaloğlu, önceki gece Beşiktaş Çarşı'da görüntülendi. Yanında sevgilisi ile birlikte hızlı adımlarla ilerleyen Topaloğlu, gazetecilerin kendisini çekmesi sonrası bir hayli şaşırdı. Aşk soruları karşısında biraz bocalayan Topaloğlu, "Her şey yolunda..." demekle yetindi. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken, Hızlı adımlarla ile oradan uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)



ROMANTİK KUTLAMA
Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. İş insanı, 30 yaşına giren sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Sabancı, güzel oyuncunun doğum gününü "Happy Birthday to my" (Benim aşkım) sözleri ve kalp emojisiyle kutladı. Erçel de, sevgilisinin bu paylaşımına kalplerle karşılık verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye müjdesi: Talimatı verdim
Orhangazi’de yatırımlar hız kesmeden sürüyor
SON DAKİKA