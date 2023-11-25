Beğeni butonu çöktü! Sinem Kobal, duru güzelliğiyle takipçilerini yine büyüledi

Kenan imirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vermişti. Bir dönem oynadığı rollerde izleyicilerin ilgi odağı olan ünlü oyuncu Kobal, şimdilerde paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Güzel oyuncu bu kez, bir dergiye verdiği yepyeni pozlarıyla konuşuldu. Takipçileri Kobal'ın pozlarına yorum yapıp, beğeni yağmuruna tuttu. Kobal'ın paylaşımlarının altına 'dupduru güzellik', 'aşk kadını', 'Sinem Kobal asaleti' gibi yorumlar yapıldı.
KÖFN'ÜN SİMGESİ!
Türkçe popun parlayan yıldızı Simge, KÖFN ile bir proje için bir araya geldi. Simge ve KÖFN, söz ve müziği Edis ve Salman Tin'e ait 'Yakışıklı' şarkısında düet yaptı. 'Yakışıklı'nın klibi Samet Eruzun ve Ümit Şahin'in yönetmenliğinde Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'da çekildi. 1651 yılında inşa edilen hanın tarih kokan ortamında çekilen klibin daha şimdiden büyük ilgi gördü. Şarkı tüm dijital platformlardaki yerini de aldı.
ASİYE'DEN, ÖMER'E DESTEK
"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Şengül ile Fatma, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Orhanlar da onlar için son derece telaşlıdır. Yaman'ın kafa karışıklığı, Süreyya'yla ilişkisini bir adım ileriye götürme konusunda kararsızlığa düşmesine sebep olur. Orhan'ın karşısına çıkan beklenmedik kriz, birden fırsata dönüşür.
Oğulcan, hala Elif'in gönlünü kazanıp, onunla sevgili olmanın yollarını aramaktadır. Asiye, Emel'in ihtiyaçlarını karşılamak, evin geçimini tek başına sırtlanan Ömer'e destek olmak için yeni bir iş arıyordur. Ömer ile Oğulcan, hiç tahmin edemedikleri tehlikeli bir durumun içine çekilirken, kulüpte karşı karşıya gelen Suzan ile Şevval'in arasında, büyük bir hesaplaşma yaşanır.