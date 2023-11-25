Beğeni butonu çöktü! Sinem Kobal, duru güzelliğiyle takipçilerini yine büyüledi

Kenan imirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vermişti. Bir dönem oynadığı rollerde izleyicilerin ilgi odağı olan ünlü oyuncu Kobal, şimdilerde paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Güzel oyuncu bu kez, bir dergiye verdiği yepyeni pozlarıyla konuşuldu. Takipçileri Kobal'ın pozlarına yorum yapıp, beğeni yağmuruna tuttu. Kobal'ın paylaşımlarının altına 'dupduru güzellik', 'aşk kadını', 'Sinem Kobal asaleti' gibi yorumlar yapıldı.