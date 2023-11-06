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Magazin gündemini sallayan ihanet! Zeynep Beşerler ihanetle ilgili ilk kez konuştu: "Ben de basından öğrendim"

Eşi Emir İçgören tarafından ihanete uğradığı konuşulan Zeynep Beşerler, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davrandı. Beşerler, “Ben de basından öğrendim” diyerek şaşırttı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:02
Magazin gündemini sallayan ihanet! Zeynep Beşerler ihanetle ilgili ilk kez konuştu: Ben de basından öğrendim

Oyuncu Zeynep Beşerler, iş insanı Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden Kerem adında bir oğulları olan çift, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Ancak çift, geçtiğimiz günlerde ihanet iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İçgören'in eşini aldatmasının ardından çiftin ayrı yaşamaya karar verdiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Beşerler, önceki gece Asmalımescit'te üç arkadaşı ile birlikte görüntülendi.

DOĞRULUK PAYI VARMI?
Yanındaki beyefendi sorulunca Beşerler, "O benim tiyatro oyunumun yapımcısı" diye konuştu.

Eşi Emir İçgören'in kendisini aldattığına dair iddialar sorulunca da Beşerler, "Ben de basından öğrendim, doğruluk payını muhatabına sormak lazım" dedi.

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