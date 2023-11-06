Magazin gündemini sallayan ihanet! Zeynep Beşerler ihanetle ilgili ilk kez konuştu: "Ben de basından öğrendim"

Oyuncu Zeynep Beşerler, iş insanı Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden Kerem adında bir oğulları olan çift, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Ancak çift, geçtiğimiz günlerde ihanet iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İçgören'in eşini aldatmasının ardından çiftin ayrı yaşamaya karar verdiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Beşerler, önceki gece Asmalımescit'te üç arkadaşı ile birlikte görüntülendi.