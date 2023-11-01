Selin Şekerci ve Osman Yalın aşkı tam gaz! Beraber görüntülenen çift öyle bir şey dedi ki...







Ünlü çift, bir kafede öğlen yemeği yerken objektiflere takıldı. Şekerci, "Akşam tiyatro oyunum var, buradan oraya gidiyorum. Bu aralar çok yoğunum ve arabamı yıkatmaya bile vakit bulamadığım için arabam biraz kirli kusura bakmayın" dedi.