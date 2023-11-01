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Selin Şekerci ve Osman Yalın aşkı tam gaz! Beraber görüntülenen çift öyle bir şey dedi ki...

Selin Şekerci ve işletmeci sevgilisi Osman Yalın aşkı tam gaz devam ediyor. Nişantaşı’nda yemek yiyen çift, “Aman nazar değmesin, ilişkimiz çok güzel gidiyor “ dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
Selin Şekerci ve Osman Yalın aşkı tam gaz! Beraber görüntülenen çift öyle bir şey dedi ki...

Güzel oyuncu Selin Şekerci, önceki gün işletmeci sevgilisi Osman Yalın'la, Nişantaşı'ndaydı.




Ünlü çift, bir kafede öğlen yemeği yerken objektiflere takıldı. Şekerci, "Akşam tiyatro oyunum var, buradan oraya gidiyorum. Bu aralar çok yoğunum ve arabamı yıkatmaya bile vakit bulamadığım için arabam biraz kirli kusura bakmayın" dedi.



İlişkisi hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Aman nazar değmesin. Osman beyle çok güzel giden bir ilişkimiz. Şuan için her şey yolunda" diye konuştu.




Keyifli bir gün geçiren ikili, bol bol sohbet etti.

Şekerci, aceleci tavırlarıyla dikkat çekti. Selin Şekerci, garajdan çıkarırken aracını duvara sürttü.

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