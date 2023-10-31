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Ünlü fenomen Bilal Hancı eşini aldatırken fena yakalandı! Esin Çepni’nin paylaşımları sosyal medyayı salladı

Kafalar grubu üyeleri arasında yer alan Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni’nin paylaşımları sosyal medyayı salladı. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Çepni “Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim” diyerek o görüntüleri paylaştı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:02
Ünlü fenomen Bilal Hancı eşini aldatırken fena yakalandı! Esin Çepni’nin paylaşımları sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı 2021 yılında Esin Çepni ile nikah masasına oturmuştu.

Düğün fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hancı, paylaşımına "Lovelandık, evlendik. Herkese teşekkürler" notunu düşmüştü.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Esin Çepni, son paylaşımları ile gündem oldu.

Eşinin kendisini aldatma görüntülerini yayınlayan Çepni "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse... Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim.

İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin..." dedi.

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