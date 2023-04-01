Ayşe Aslanpay, 6 aydır sevgili olduğu Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü iddia edip şikayetçi olmuştu. Batuhan Karacakaya başta bunu reddetse de daha sonra, Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videosu ortaya çıkmıştı.
PAYLAŞIMI KALDIRDI
Karacakaya'ya, bir dönem Survivor'da yarışan Atakan Işıktutan'dan destek geldi. Destek paylaşımların ardından sosyal medyadan Işıktutan'a tepkiler yükselmeye başladı. Bu tepkilerin ardından ünlü isim paylaşımını kaldırdı.
- Saklambaç
- 01.04.2023 Gazete
Batuhan Karacakaya’ya destek olan Ayşe Aslanpay’a tepki yağdı
Ayşe Aslanpay’a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Batuhan Karacakaya’ya, sosyal medyadan destek olan Atakan Işıktutan, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
Ayşe Aslanpay, 6 aydır sevgili olduğu Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü iddia edip şikayetçi olmuştu. Batuhan Karacakaya başta bunu reddetse de daha sonra, Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videosu ortaya çıkmıştı.
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