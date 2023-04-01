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    Batuhan Karacakaya’ya destek olan Ayşe Aslanpay’a tepki yağdı

    Ayşe Aslanpay’a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Batuhan Karacakaya’ya, sosyal medyadan destek olan Atakan Işıktutan, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

    Kısa süreli destek!

    Ayşe Aslanpay, 6 aydır sevgili olduğu Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü iddia edip şikayetçi olmuştu. Batuhan Karacakaya başta bunu reddetse de daha sonra, Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videosu ortaya çıkmıştı.

    PAYLAŞIMI KALDIRDI
    Karacakaya'ya, bir dönem Survivor'da yarışan Atakan Işıktutan'dan destek geldi. Destek paylaşımların ardından sosyal medyadan Işıktutan'a tepkiler yükselmeye başladı. Bu tepkilerin ardından ünlü isim paylaşımını kaldırdı.

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