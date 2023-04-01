Batuhan Karacakaya’ya destek olan Ayşe Aslanpay’a tepki yağdı

Ayşe Aslanpay, 6 aydır sevgili olduğu Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü iddia edip şikayetçi olmuştu. Batuhan Karacakaya başta bunu reddetse de daha sonra, Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videosu ortaya çıkmıştı.



PAYLAŞIMI KALDIRDI

Karacakaya'ya, bir dönem Survivor'da yarışan Atakan Işıktutan'dan destek geldi. Destek paylaşımların ardından sosyal medyadan Işıktutan'a tepkiler yükselmeye başladı. Bu tepkilerin ardından ünlü isim paylaşımını kaldırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN