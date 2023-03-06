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    Babasını kaybeden Özge Ulusoy'un acısı dinmiyor! Paylaşımı yürek yaktı

    Kısa süre önce babasını kaybeden ünlü model Özge Ulusoy, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından yine acısını gözler önüne serdi.

    Dinmeyen acı

    Özge Ulusoy'un baba acısı dinmiyor. Bundan üç ay önce babası Haydar Ulusoy'u Ankara'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle kaybeden 40 yaşındaki model, sosyal medyasından merhum babasının gençlik karesini paylaştı.

    Özge Ulusoy, paylaşımına da şu notu yazdı: "Sensiz üç ay. Alışmıyor insan, sadece yaşamaya devam ediyor. Hakkını arıyorum baba... Pişman değiller. Üzgün değiller. Utanmıyorlar. Seni bu dünyadan adalete uğurlamama engel olan herkesle mahkemelerde hesaplaşmaya devam."

    Ulusoy, babasının ardından bu kareyle seslendi.

    Ünlü model, acısını sık sık sosyal medyasından dile getiriyor.

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