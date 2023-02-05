İzleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümü büyük ilgi gördü

Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümünde sokak çocuğu Yakup'un kardeşi Harun'la kavuşması ve Mercan'ın Eyüboğlu Köşkü'nde Gazeteci Sezin ile karşılaşması geceye damgasını vurdu. Tutuklanan Zümrüt'ün adamları, "Zümrüt abimizi içeri attırıp arazisine konacağını mı sandın Ali?" diyerek hesap sordular. Zümrüt'ün adamları, Ali'ye saldırırken Gülayşe ve Yakup da ağabeyleri Ali'ye yardım etti. Yaşanan arbedede Ali yaralanırken, Ali'nin çalıştığı çöplükteki iş arkadaşları bir kamyonla yardıma geldiler. Zümrüt'ün adamları bir bir yere yığılırken, Ali de işçi arkadaşlarına minnetle teşekkür etti. Böylelikle, Ateş Kuşları bu saldırıdan kurtuldu.







KÖŞKE SIZDI

Gülayşe, Yakup'un kardeşini bulmak için gözünü karartıp Çatal'ın inine girdi. Hem Çatal'ın zulasını çaldı, hem de Yakup'u kardeşi Harun'la buluşturdu. Yaralanan Şirin'i eve götüren Mercan, Eyüboğlu Köşk'üne sızmayı başardı. Nizam Eyüboğlu; Komiser Barbaros'tan umudu kesince son çare olarak 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar'ın haberini yapan Gazeteci Sezin'e ulaşıp akşam yemeğe davet etti. Yaralı halde evde oturan Şirin, yemek yapamayacak durumda olduğundan, Mercan yemek yapmayı ve evdeki işlerde yardımcı olmayı teklif ederek köşk ahalisinin güvenini kazandı.

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