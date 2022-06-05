Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin kontrolü için gittikleri hastanenin çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı

2017'de oyuncu İsmail Demirci ile dünya evine giren Hande Soral, beş gün önce doğum yaparak ilk çocukları Ali'yi kucağına aldı. Ali, bebeğin ilk kontrolü için gittikleri hastane çıkışı gazetecilere yakalanan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsmail Demirci, "Ali'yi kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu. Yoğun çalıştığım için oğlumla bu ilk günüm ve çok mutluyum" dedi. Hande Soral, "Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel" yorumunu yaptı. (Aydın Hamza)
SAMİMİ İTİRAF
Betül Demir, yeni hiti 'Sallama' şarkısının sözlerinde komedyen Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'dan esinlendiğini itiraf etti... "Sude, Konuşanlar'ı her izlediğinde ara ara farklı bir odaya kaçıp şarkı sözü yazıyor. Bunu fark ettiğimizde çok şaşırdık ama gerçekten durum böyle" diyen Demir, Kaya'ya da teşekkür etti.
TATLI YARDIM
Pop müziğin ünlü ismi Bahadır Tatlıöz'den alkışlanacak hareket... Tatlıöz, geçtiğimiz gün iki kedi yavrusunu bir karganın ağzından güçlükle kurtardı. Minik yavruların annesini arayıp bulamayan Bahadır Tatlıöz, bebek mamasıyla minik kedileri besledi. Başarılı müzisyen, "Evimde iki kedim olduğu için yavrulara yuva bulana kadar onlara bakacağım" dedi.