Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin kontrolü için gittikleri hastanenin çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı





MÜTEVAZI GÜZEL

Son dönemin en gözde isimlerinden Büşra Develi, birçok ünlüye adeta mütevazılık dersi verdi. Sosyal medya fenomenlerinden yeni nesil oyunculara kadar birçok kişi, geceliği binlerce Euro olan otellerde tatil yapıp 195 TL'ye lahmacun yerken Develi, son derece ekonomik bir tatile çıktı. Yakın dostlarıyla Fethiye'deki 18 odalı bir küçük oteli tercih eden güzel oyuncu, "ekolojik tatil" konsepti sunan işletmede deniz ve güneşin keyfini sürdü. Kaplumbağalardan ördeklere kadar birçok hayvanın gezindiği otelde organik ürünlerle ziyafet çeken Büşra Develi, bu unutulmaz tatili için de gecelik oda fiyatı olarak 2 bin TL ödedi. Tatili boyunca saat başı kıyafet değiştirmek yerine Fethiye'nin eşsiz güzelliğinin keyfini süren Büşra Develi, "Sonradan görme ünlülere, mütevazılık dersi verdi" yorumları yaptırdı.