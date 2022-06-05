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    Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin kontrolü için gittikleri hastanenin çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı

    Hande Soral ve İsmail Demirci yeni doğan bebeklerini kucaklarına aldı. Bebeklerinin ilk kontolü için gittikleri hastanenin çıkışında yakalanan çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Oğlumla ilk günüm

    2017'de oyuncu İsmail Demirci ile dünya evine giren Hande Soral, beş gün önce doğum yaparak ilk çocukları Ali'yi kucağına aldı. Ali, bebeğin ilk kontrolü için gittikleri hastane çıkışı gazetecilere yakalanan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsmail Demirci, "Ali'yi kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu. Yoğun çalıştığım için oğlumla bu ilk günüm ve çok mutluyum" dedi. Hande Soral, "Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel" yorumunu yaptı. (Aydın Hamza)



    SAMİMİ İTİRAF
    Betül Demir, yeni hiti 'Sallama' şarkısının sözlerinde komedyen Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'dan esinlendiğini itiraf etti... "Sude, Konuşanlar'ı her izlediğinde ara ara farklı bir odaya kaçıp şarkı sözü yazıyor. Bunu fark ettiğimizde çok şaşırdık ama gerçekten durum böyle" diyen Demir, Kaya'ya da teşekkür etti.



    TATLI YARDIM
    Pop müziğin ünlü ismi Bahadır Tatlıöz'den alkışlanacak hareket... Tatlıöz, geçtiğimiz gün iki kedi yavrusunu bir karganın ağzından güçlükle kurtardı. Minik yavruların annesini arayıp bulamayan Bahadır Tatlıöz, bebek mamasıyla minik kedileri besledi. Başarılı müzisyen, "Evimde iki kedim olduğu için yavrulara yuva bulana kadar onlara bakacağım" dedi.



        KALBİNİZ ÇİRKİN
        Dağılan Hepsi Grubu'nun ünlü ismi Cemre Kemer, sosyal medya zorbalığına maruz kalan ünlüler arasına eklendi. Yaklaşık 10 ay önce anne olan ünlü şarkıcı, bir takipçisinden gelen "Ne kadar çirkinsin ya! Makyajsız gezme Allah aşkına" mesajını paylaştı. Birçok ünlünün aksine mesaja sert bir şekilde yanıt vermek yerine takipçisini ti'ye alan Cemre Kemer, "Babam da 'makyajsız gezme' diyor. 'Bu ne kendine güven?' demişti en son" diye yazdı. Cemre Kemer'in takipçileri ise "Yorumları ciddiye alma; onların kalbi çirkin" diyerek ünlü şarkıcıya destek verdi.



        SAKIN BÜYÜME GİZEM!
        2011 yılında Miss Turkey ikincisi olduktan sonra oyunculuğa başlayan Gizem Karaca, hakkında en çok merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı. Karaca, kendisini tanımlayan mottosunun "Don't grow up its a trap! (Sakın büyüme, bu bir tuzak!) olduğunu söyledi. Karaca, "Pandemi süresince çok dinlendim. Şimdi çalışma zamanı" dedi.



        ÇİFTE KUMRULAR
        Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan Sanem ile Ralf Tezman, Ege'de romantik anlar yaşıyor. Tekneleriyle en güzel koyları dolaşan sosyetik çift, önceki gün de Marmaris'teki bir mekanda yedikleri yemekten bu kareyi paylaşıp mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.



            ALARA FORMÜLÜ
            Cemiyet hayatının gözde ismi Alara Koçibey, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını açıkladı. Beslenmesine çok özen gösteren 51 yaşındaki sosyetik, düzenli olarak de detoks içeceği tüketiyor. Sabahları ya da yağlı yiyecekler yediğinin ertesi gününde bu içeceği tüketen Alara Koçibey, formülünü de Londra'daki dünyaca ünlü bir aşçıdan almış. İşte sosyetik güzelin güzelliği ve fit görüntüsü borçlu olduğu detoks içeceğinin tarifi:
            1 yeşil elma
            4 nane yaprağı
            2 avuç ıspanak
            1 buçuk lime suyu
            Yarım salatalık
            Hepsini karıştırıp özellikle sabahları aç karnına hafta üç gün tüketin.



            DIŞARI ÇIKMAYA VAKİT YOK!
            Demet Şener, geçtiğimiz günbir AVM'de görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen Şener, her yine zerafeti ve tarzıyla dikkat çekti. Yoğun iş temposundan fırsat bulup alışverişe çıkan Demet Şener, "hafta sonları program, hafta içinde de yoğun bir iş temposu. Gezecek vakit yok" dedi.



            MÜTEVAZI GÜZEL
            Son dönemin en gözde isimlerinden Büşra Develi, birçok ünlüye adeta mütevazılık dersi verdi. Sosyal medya fenomenlerinden yeni nesil oyunculara kadar birçok kişi, geceliği binlerce Euro olan otellerde tatil yapıp 195 TL'ye lahmacun yerken Develi, son derece ekonomik bir tatile çıktı. Yakın dostlarıyla Fethiye'deki 18 odalı bir küçük oteli tercih eden güzel oyuncu, "ekolojik tatil" konsepti sunan işletmede deniz ve güneşin keyfini sürdü. Kaplumbağalardan ördeklere kadar birçok hayvanın gezindiği otelde organik ürünlerle ziyafet çeken Büşra Develi, bu unutulmaz tatili için de gecelik oda fiyatı olarak 2 bin TL ödedi. Tatili boyunca saat başı kıyafet değiştirmek yerine Fethiye'nin eşsiz güzelliğinin keyfini süren Büşra Develi, "Sonradan görme ünlülere, mütevazılık dersi verdi" yorumları yaptırdı.



                ROMA'DA AŞK VAR
                Melis Sütşurup, önceki gün evlendiği Mustafa Sandal ile Roma sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Sütşurup, "Nereden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim... 03/06/2022..." ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.



                PARİS'TE HÜZÜN HAKİM
                Mustafa Sandal, sosyetik aşkıyla Roma'da evlendiği anlarda eski eşi Emina Jahovic de dostlarıyla Paris tatilindeydi. Jahovic'in paylaşımlarda mutsuz olduğu görüldü.



                NİCE YILLARA AŞKIM
                Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in yaş gününü bu kareyle kutladı. Yakışıklı oyuncu, eşi ve oğulları Karan'la dondurma yerken verdikleri poza "doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde" diye yazdı.



                    ÇOCUKLARIN COŞKUSU
                    Çocukların sabırsızlıkla beklediği ülkemizin en büyük çocuk ve aile organizasyonu olan "Yaratıcı Çocuk Festivali" Maçka Küçükçiftlik Park'ta kapılarını açtı. Süper kahramanlar teması ile bu yıl farklı bir konsept oluşturulan festivalde çocuklar, ülkesini ve dünyayı, bilim, sanat, spor yoluyla değiştirebilmiş Einstein, Osman Hamdi Bey, Charlie Chaplin, Galileo gibi 10 önemli ismin özel çizimlerinin basılı olduğu pelerinlerini takarak renkli görüntüler oluşturdu.

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                    Memura 3’lü kazanç
                    Haberler Saklambaç Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin kontrolü için gittikleri hastanenin çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı
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