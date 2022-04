Burak Deniz ve Didem Soydan ayrılığa dayanamadı!

3 KELİMEDE ÖZGE

Güzel oyuncu Özge Yağız, kariyeriyle ilgili merak edilenleri cevapladı. MAG dergisine renkli pozlar veren Yağız, enerjisinin kaynağının inanç olduğunu söyleyerek, "Hissettiğim her duyguya, kafamda oluşan her düşünceye çok inanırım. Bu yüzden enerjimi en iyisini yaptığımdan emin olmaya harcıyorum, geriye kalan her şeyi akışına bırakıyorum" dedi. Güzel oyuncu, kendisini üç kelime ile "Duygusal, çalışkan, doğal" olarak tanımladı.