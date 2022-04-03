Burak Deniz ve Didem Soydan ayrılığa dayanamadı!





DERDİ BÜYÜK

Lider Şahin'le aşk yaşayan Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, kıyafetlerden yana dertli. Son dönemde zayıflayıp 56 kiloya düşen Çırpan, uzun boyu nedeniyle en çok alışveriş yaparken zorlandığını belirtip "Türk halkına göre standart yapıyorlar, kıyafet bulmakta zorlanıyorum" dedi. Çırpan, okuduğu İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bu yıl bitirdiğini, ancak hedefinin oyunculuk yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.