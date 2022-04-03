Burak Deniz ve Didem Soydan ayrılığa dayanamadı!

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve Didem Soydan, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve aşklarına ikinci şansı verdi. Geçtiğimiz ekim ayında ilişkilerini sonlandıran ikiliden önceki gün "Barıştılar" haberi geldi. Adı son günlerde meslektaşı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz'in sağ gösterip sol vurduğu ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu ile Soydan'ın önceki gün birlikte tatile çıktığı öğrenildi.
KESKİN MESAJ
Bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Favori Lezzetler Ödülleri', Tuncay Tapar'ın ev sahipliğinde geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu. Gecede 'Wobble' şarkısıyla 'Yılın En İyi Yabancı Şarkısı' ödülüne layık görülen Ebru Keskin, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı tonlarında bir elbise giyerek dikkat çekti. Keskin, "Savaşa hayır! Dünyamıza sahip çıkalım sevgi, dua, pozitif enerjiyle" diye konuştu.
ROMANTİZM RÜZGARI!
Müzisyen, Merih Ermakastar, yeni single çalışması 'Kalbim' ile sessizliğini bozdu. Sözü ve müziği Ermakastar'a ait olan 'Kalbim' şarkısı kısa bir sürede listelere hızlı bir giriş yaptı. Şarkıyı kliple taçlandıran Ermakastar, romantizm rüzgarları estirdi.