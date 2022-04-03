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    Burak Deniz ve Didem Soydan ayrılığa dayanamadı!

    Burak Deniz ve Didem Soydan aşkında ikinci perde. Ekim ayında ayrılan ünlü çift, barışmalarını kutlamak için tatile çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Nisan Saklambaş haberleri...

    İkinci perde

    Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve Didem Soydan, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve aşklarına ikinci şansı verdi. Geçtiğimiz ekim ayında ilişkilerini sonlandıran ikiliden önceki gün "Barıştılar" haberi geldi. Adı son günlerde meslektaşı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz'in sağ gösterip sol vurduğu ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu ile Soydan'ın önceki gün birlikte tatile çıktığı öğrenildi.



    KESKİN MESAJ
    Bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Favori Lezzetler Ödülleri', Tuncay Tapar'ın ev sahipliğinde geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu. Gecede 'Wobble' şarkısıyla 'Yılın En İyi Yabancı Şarkısı' ödülüne layık görülen Ebru Keskin, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı tonlarında bir elbise giyerek dikkat çekti. Keskin, "Savaşa hayır! Dünyamıza sahip çıkalım sevgi, dua, pozitif enerjiyle" diye konuştu.



    ROMANTİZM RÜZGARI!
    Müzisyen, Merih Ermakastar, yeni single çalışması 'Kalbim' ile sessizliğini bozdu. Sözü ve müziği Ermakastar'a ait olan 'Kalbim' şarkısı kısa bir sürede listelere hızlı bir giriş yaptı. Şarkıyı kliple taçlandıran Ermakastar, romantizm rüzgarları estirdi.



        SEVİMLİ DOST ZUZU
        Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyayı renklendirdi. Sevimli bir kuzuyu kucağına alan Tanrısevsin, karesine "Zuzu" notu düştü. İkiliye, "Çok tatlısınız" iltifatları yağdı.



        TİYATRO ŞENLİĞİ
        Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali önceki akşam usta oyuncu Şener Şen'in oyunu ile sona erdi. 5-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen festivalinin son oyunu olan ve Şener Şen'in yer aldığı "Zengin Mutfağı" tiyatro severlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.



        DOĞAL KAÇIŞ!
        Kuntay Tarık Evren ile evliliğinden anne olmak için gün sayan Fulya Zenginer, önceki gün kendisini doğaya attı. İstanbul'un karmaşasından kaçıp Sapanca Gölü'nün kenarında huzur bulan güzel oyuncu, bu anlarını Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.



            NEŞELİ ÇİFT
            Görkem Sevindik, eşi Kübra Siyahdemir'le önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilen çift, yürüyüşe çıktı. Geçtiğimiz günler sosyal medyada oğluyla paylaşım yapan Sevindik'e eşinin yaptığı "Cool baba" yorumu hatırlatılınca kahkaha attı.
            Aydın HAMZA



            AKÇIL'DAN YAZ ŞARKISI
            Caroline Yılmaz ve Sinan Akçıl, yeni şarkıları öncesinde soruları yanıtladı. Fotoğraf çekimi için önceki gün Maslak'ta bir araya gelen ikili, esprili tavırlarıyla dikkat çekti. Meslektaşına övgüler yağdıran Akçıl, klipte asker olacağını dile getirdi Şarkının sözlerini yazan Akçıl, "Caroline çok güzel yorumladı. Kesin tutacak, yaz şarkısı" diyerek iddiasını ortaya koydu.



            YILDIZ GELİYOR
            Eren Yıldız, iddialı şarkılarıyla müzik piyasasının yeni yıldızı olmak için emin adımlarla ilerliyor. "Bilsem Sever Miydim" ve "Vefasız" şarkılarıyla beğeni toplayan Yıldız, "Dakika" isimli şarkısıyla 29 Nisan'da dinleyiciyle buluşacak.



                HAKAN PEKER FİLTRE SEVER
                Yıllara meydan okuyan Hakan Peker, bir de üstüne sosyal medya filtrelerini kullanınca 18 yaşındaki haline geri döndü. Pop müziğin usta ismi Hakan Peker'in sosyal medya merakı başına iş açtı. Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle her zaman adından söz ettiren 61 yaşındaki şarkıcı, Instagram'daki filtreyi abartınca komik duruma düştü. Önceki gün paylaştığı bir karesinde gençlik yıllarına dönen Peker'i görenler tanımakta zorlandı. Teknoloji kurbanı olan şarkıcıya "Abi yüz nakli mi yaptırdın?", "18 lik Hakan Peker" ve "Benjamin Peker" yorumları yapıldı.



                ÇAĞLA YAKALANDI
                Manken Çağla Şıkel, önceki gece Bebek'te lüks bir mekanda eğlencedeydi. Çıkışta gazetecilere yakalanmamak için kalabalığın arasından çıkan Şıkel, bir anda flaşların patlamasıyla, "Yine yakalandık" diyerek kahkaha attı.
                Doğan SAVAŞ



                TİYATRO SEVDASI
                Uzun süredir ortalarda görünmeyen Zeynep Beşerler, önceki akşam Bebek'teydi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Tiyatroya yoğunlaştım. Oyunlarımız devam ediyor. Tiyatro sahnesinde olmak benim için ayrı bir keyif" dedi.
                Doğan SAVAŞ



                    AKLI ADADA
                    Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittikleri Seyşeller'de mutluluk pozları vermişti. Tatil sona erdi ancak Atagül'ün aklı adada kaldı. Seyşeller'de çekildiği karelerini paylaşmaya devam eden güzel oyuncu, "Evet özlemiş olabilirim" notunu düştü.



                    DERDİ BÜYÜK
                    Lider Şahin'le aşk yaşayan Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, kıyafetlerden yana dertli. Son dönemde zayıflayıp 56 kiloya düşen Çırpan, uzun boyu nedeniyle en çok alışveriş yaparken zorlandığını belirtip "Türk halkına göre standart yapıyorlar, kıyafet bulmakta zorlanıyorum" dedi. Çırpan, okuduğu İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bu yıl bitirdiğini, ancak hedefinin oyunculuk yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.



                    UYUMLU ÇİFT
                    Popçu Berkay Şahin, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte gezintideydi. Yaz aylarında çıkacak yeni şarkısının hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Berkay, Tarık Sezer orkestrasıyla birlikte çalıştığını söyledi. Çiftin uyumlu tarzları ise dikkatlerden kaçmadı.



                        BURCU HAVASI
                        Şendir, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Bir arkadaşıyla kahve içip sohbet eden Şendir, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezdi. Yaz sezonu için alışveriş yapan Burcu Hanım, her zamanki gibi havalı tarzıyla dikkat çekti.



                        AVRUPA ALAZ ALAZ BURAY'A YANDI
                        Çıktığı turnede Avrupa'yı karış karış dolaşan Buray, 18 günde dünyanın çevresinde çeyrek tur atarak yurda döndü. 11 Mart'ta Stuttgart'ta verdiği muhteşem konserle Avrupa turnesinin startını veren Buray, Türkiye'den sonra Avrupa'yı da "Alaz Alaz" yaktı. Sırasıyla; Berlin, Hamburg, Gent, Hasselt, Köln, Münih, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam gibi şehirlerde peşpeşe konserler veren Buray, turnenin finalini ise Hollanda'nın Eindhoven kentinde yaptı. Turne boyunca yaklaşık 11.000 km yol kat ederek Avrupa kıtasını baştan sona dolaşan Buray, dünyanın çevresi baz alındığında da yer kürenin etrafında çeyrek turu tamamlayarak yurda döndü.



                        3 KELİMEDE ÖZGE
                        Güzel oyuncu Özge Yağız, kariyeriyle ilgili merak edilenleri cevapladı. MAG dergisine renkli pozlar veren Yağız, enerjisinin kaynağının inanç olduğunu söyleyerek, "Hissettiğim her duyguya, kafamda oluşan her düşünceye çok inanırım. Bu yüzden enerjimi en iyisini yaptığımdan emin olmaya harcıyorum, geriye kalan her şeyi akışına bırakıyorum" dedi. Güzel oyuncu, kendisini üç kelime ile "Duygusal, çalışkan, doğal" olarak tanımladı.



                            KORKUTACAK
                            Senarist ve yönetmenliğini Ozan Ceylan'ın üstlendiği korku filmi "Mahluk" sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Oyuncu kadrosunda Burak Küçük, Ogan Şenyolcu, Mustafa Kavalcı, Satı Kavalcı, Nazlı Çakal, Seyhan Çakal, Sıla İldemlik ve Dudu Kavalcı gibi isimler yer aldığı "Mahluk" 8 Nisan'da sinemalarda!

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                            Haberler Saklambaç Burak Deniz ve Didem Soydan ayrılığa dayanamadı!
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