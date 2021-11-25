Emina Jahovic isyan etti! Şu an mahkemeliğiz...

Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Annesiyle beraber yürüyen Jahovic, soruları cevapladı. Sırp şarkıcı, 2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal'ın kendisine nafaka iptali için dava açtığı hatırlatılınca, şunları söyledi: "Evet şuan mahkemeliğiz. Bu çıkan haberlerin hiçbirini ben söylemedim. İnsanlar ben söylemişim gibi yazıyor. Bu durum beni üzüyor. Ben sadece işim ve çocuklarımla ilgileniyorum."