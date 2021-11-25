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    Emina Jahovic isyan etti! Şu an mahkemeliğiz...

    Emina Jahovic önceki gün Bebek'te annesiyle beraber görüntülendi. 2018 yılında boşandığı eşi Mustafa Sandal'ın kendisine nafaka iptali için dava açtığı hatırlatılınca, isyan etti. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    Yalanlar üzdü

    Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Annesiyle beraber yürüyen Jahovic, soruları cevapladı. Sırp şarkıcı, 2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal'ın kendisine nafaka iptali için dava açtığı hatırlatılınca, şunları söyledi: "Evet şuan mahkemeliğiz. Bu çıkan haberlerin hiçbirini ben söylemedim. İnsanlar ben söylemişim gibi yazıyor. Bu durum beni üzüyor. Ben sadece işim ve çocuklarımla ilgileniyorum."



    EŞSİZ JEST
    Almeda Abazi ile mutlu bir evliliği olan Tolgahan Sayışman, eşine sürprizler yapmaya devam ediyor. Oyuncu, önceki gün Kapalıçarşı'da Nakşiler Mücevherat'ın yolunu tuttu. Arkadaşı Hakan Sertbakan'ı ziyaret eden Sayışman, eşi Almeda Abazi'ye 50 bin dolara pırlanta gerdanlık hediye aldı.



    BURAY AMAZON'DA
    Kısa bir tatile çıkan Buray, Türkiye'ye döndü. Güney Amerika'da yer alan Amazon Ormanları'nı da ziyaret eden sanatçı, gitarını yanından ayırmadı. Buray, dillere pelesenk olan 'Deli Kız' şarkısını eşsiz Guatape manzarası eşliğinde seslendirdi.



        BAŞKAN HANIM
        Naz Elmas, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Yeni projesiyle ilgili açıklamalar yapan Elmas, "Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın hayatını canlandıracağım. Çekimlere önümüzdeki günlerde başlıyoruz" dedi.



        FİZİKÇİ ŞARKICI
        Buse Kaptanoğlu, 'Eros' adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım atıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Kaptanoğlu, "Aslında matematiğim biraz kötü olsaydı müzik dünyasına daha erken adım atardım. Ben önce eğitim diyenlerdenim" dedi.

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        Haberler Saklambaç Emina Jahovic isyan etti! Şu an mahkemeliğiz...
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