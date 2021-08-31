İrem Sak bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya sallandı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

SEKİZ GELİYOR

Merakla beklenen "Sekiz" filminin vizyon tarihi belli oldu. Müjde Uzman, Reha Özcan, Turgay Tanülkü, Berrin Arısoy Akhasanoğlu ve Suna Selen gibi isimlerin rol aldığı film 3 Eylül'de vizyona girecek. Yapımını HM Productions, yapımcılığını ise Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Buğra Kekik oturuyor.