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    İrem Sak bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya sallandı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

    Sevilen oyuncu İrem Sak, önceki gün paylaştığı tatil pozuyla Instagram'ı salladı. İşte haberin detayları ve 31 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    İrem’ın şezlong keyfi!

    Yaz tatilinin son günlerini Bodrum'da geçiren Sak'ın paylaştığı bikinili pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

    TATİLİ UZATTILAR
    Oyuncu Yeliz Yeşilmen kızı Asya Tuana Akbaş ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi. Denizde Asya ile eğlenceli anlar geçiren Yeşilmen "Eylül sonuna kadar anne-kız tatilimizi uzattık" dedi.

    HANDE SUKUŞU
    OYUNCU Hande Subaşı, yazın son günlerinin tadını Bodrum'da çıkarmaya devam ediyor. Önceki gün denizden çıkmayan Subaşı, paylaştığı birbirinden renkli pozlara, "Kendi moda çekimimi kendim yaptım" notu düştü. Takipçileri, oyuncuya, "Hande Subaşı değil, Hande Sukuşu oldun" esprileri yaptı.

        UZAYLI BODRUM'DA
        Uzaylı lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, Bodrum'daydı. Gölköy Casablanka Otel'in iskelesinde görüntülenen şarkıcının keyfi de bir hayli yerindeydi.

        30 AĞUSTOS COŞKUSU
        Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Yalova Mawish Beach'te sahne aldı. Beyaz crop ve kırmızı pantolonuyla sahne alan Ünsal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bayraklarla kutladı.

        MELTEM RÜZGARI
        Son assolist Meltem Erensoylu önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan kombinezon tarzı siyah rengi elbisesi ile büyüleyen Erensoylu, büyük beğeni aldı.

            SEKİZ GELİYOR
            Merakla beklenen "Sekiz" filminin vizyon tarihi belli oldu. Müjde Uzman, Reha Özcan, Turgay Tanülkü, Berrin Arısoy Akhasanoğlu ve Suna Selen gibi isimlerin rol aldığı film 3 Eylül'de vizyona girecek. Yapımını HM Productions, yapımcılığını ise Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Buğra Kekik oturuyor.

            RAPÇİ SİBEL
            Ünlü sanatçı Sibel Can, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesindeydi. Sibel Can, konserinin ikinci yarısında rapçi Murda ile birlikte 'Aya' şarkısını söyledi. Sibel Can ve rapçi Murda'nın düeti ayakta alkışlandı.

            TÜRKİYE CENNET
            Ivana Sert, önceki gün Dadaşlar diyarı Erzurum'da Ata Bronz Mobilya Mağaza açılışında aşka geldi. Ünlü İkoncan, "Türkiye'de gezmediğim şehir kalmadı. Cennet gibi bir ülke" dedi.

                ALİŞAN'IN AKLI YEĞENLERİNDE
                Alişan ve Tan Taşçı, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da sahne aldı. İkili, 'Mutlu Ol Yeter' şarkısına düet yaptı. Alişan, "Yeğenlerim için daha çok çalışacağım" dedi.

                BABA BULUŞMA
                POLL Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu'nu ağırladı. Boğaz manzarası eşliğinde şarkılarını seslendiren iki usta, konserin finalindeki düetlerle büyüledi.
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                Maaş hilesine tazminat
                Haberler Saklambaç İrem Sak bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya sallandı! Yorumların ardı arkası kesilmedi
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