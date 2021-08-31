İrem Sak bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya sallandı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Yaz tatilinin son günlerini Bodrum'da geçiren Sak'ın paylaştığı bikinili pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
TATİLİ UZATTILAR
Oyuncu Yeliz Yeşilmen kızı Asya Tuana Akbaş ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi. Denizde Asya ile eğlenceli anlar geçiren Yeşilmen "Eylül sonuna kadar anne-kız tatilimizi uzattık" dedi.
HANDE SUKUŞU
OYUNCU Hande Subaşı, yazın son günlerinin tadını Bodrum'da çıkarmaya devam ediyor. Önceki gün denizden çıkmayan Subaşı, paylaştığı birbirinden renkli pozlara, "Kendi moda çekimimi kendim yaptım" notu düştü. Takipçileri, oyuncuya, "Hande Subaşı değil, Hande Sukuşu oldun" esprileri yaptı.