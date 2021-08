İrem Sak bikinisi ile sere serpe uzandı sosyal medya sallandı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

RAPÇİ SİBEL

Ünlü sanatçı Sibel Can, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesindeydi. Sibel Can, konserinin ikinci yarısında rapçi Murda ile birlikte 'Aya' şarkısını söyledi. Sibel Can ve rapçi Murda'nın düeti ayakta alkışlandı.